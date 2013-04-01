Португалия U19 – Швеция U19. Прогноз на матч (08.07.2017)

Португалия U19 сыграет со Швецией U19 в заключительном матче группового этапа молодежного Чемпионата Европы. Скандинавы потеряли шансы на выход в плей-офф, проиграв в стартовых поединках, а вот Португалия дважды выиграла, гарантировав свое участие в полуфинале турнира.





Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, Швеция и Португалия не станут действовать «спустя рукава», так как на таких крупных соревнованиях подобное не принято. Кто знает, может молодых футболистов заприметят и пригласят в сильные европейские клубы, что, конечно, будет огромным шагом для любого – будь то футболиста Португалии, будь то Швеции.





Португалия выглядит фаворитом противостояния, да и букмекеры предпочтение отдают номинальным хозяевам встречи. Предположим, что португальцы сделают акцент на мощное начало матча, постараются свое преимущество преобразовать в забитые мячи. Скорее всего, первый тайм окажется результативным – в нем от Португалии вполне можно ждать и двух голов. Прогноз – виктория фаворита в стартовой 45-минутке и поединке.