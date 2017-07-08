Актбое – Окжетпес. Прогноз на матч (08.07.2017)

Актобе примет Окжетпес в матче 19-го тура Премьер-Лиги Казахстана. Это поединок представителей нижней части турнирной таблицы, а именно команды, которая на данный момент занимает последнюю позицию и клуба, располагающемся на 8-м месте.





Оба коллектива выиграли в прошлом туре, причем для Актобе виктория стала лишь третьей в сезоне, если говорить о чемпионате. Интересно, что Актобе больше соперника по предстоящей встрече забил, а пропустил меньше, вот только 6-очковое отставание играет куда более важную роль.





Актобе намерен сократить отставание, а для этого нужно очень постараться. Да, хозяева выступят в качестве фаворитов, но пройти оборонительные редуты Окжетпеса, который, предположим, станет действовать от обороны, будет нелегко, особенно в начале поединка.





Скорее всего, стартовая 45-минутка здесь не подарит обилия забитых мячей, а если гол и будет забит, то лишь один – например, фаворитом ближе к перерыву. Прогноз – победа Актобе в первом тайме со счетом 1:0 или ничья 0:0, то есть, Окжетпес не отличится, на это и ставка.