Тюмень – Балтика. Прогноз на матч (08.07.2017)

Тюмень примет Балтику в матче 1-го тура российского Первого дивизиона. Уже долгое время команды не могут выбраться из ФНЛ, практически всегда занимая места в середине турнирной таблицы. С высокой долей вероятности так произойдет и в предстоящем сезоне, хоть Тюмень с Балтикой и настроены на большее, например, все-таки добраться до зоны плей-офф.





Что касается очной встречи, то фаворита в ней нет, точнее предпочтение отдается гостям, но оно минимальное. Балтика обыгрывала Тюмень в прошлом сезоне дома (1:0), а вот в Тюмени между командами была зафиксирована результативная ничья 2:2.





Скорее всего, не станут отсиживаться в обороне Тюмень с Балтикой и сейчас, что гарантирует обилие голевых моментов и забитых мячей. Предположим, что их окажется два или больше двух, хотя на старте сезоне, да еще и в России, поединки зачастую не очень зрелищны. Этот матч станет исключением, а выиграть в нем могут как одни, так и другие, но более же реальный исход – ничья, например, 2:2 или 1:1, вряд ли случиться так, что один из коллективов выиграет уверенно.