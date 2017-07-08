Томь – Кубань. Прогноз на матч (08.07.2017)

В первом туре Первого российского дивизиона сойдутся Томь и Кубань. Клубы, некогда представляющие Премьер-Лигу, то есть элиту, высоко котируются в предстоящем первенстве, очная встреча покажет, кто же на данный момент сильнее.





Букмекеры предпочтение отдают краснодарскому коллективу, которому совсем чуть-чуть не хватило до зоны плей-офф в прошлом сезоне, сейчас же команда свой шанс потерять не должна. Томь хоть и довольно серьезный соперник, она сейчас переживает не лучший период в своей истории, не все мысли игроков направлены на футбол, отсюда и предполагаемый неудачный результат в предстоящем матче.





Впрочем, Томь сыграет дома, а значит, команде будут помогать болельщики, гнать вперед. Предположим, что Томь в начале встречи большими силами пойдет вперед забивать, вот только это не гарантирует голов в ворота Кубани, скорее наоборот – краснодарский коллектив воспользуется шансом организовать контратаку и забить. Скорее всего, поединок здесь получится результативным, по крайней мере, к «верху» команды будут близко.