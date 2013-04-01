Бэйцзин Гоань – Гуанчжоу Эвергранд. Прогноз на матч (08.07.2017)

Бэйцзин Гоань примет Гуанчжоу Эвергранд в матче 16-го тура китайской Суперлиги. Команды неплохо в этом сезоне действуют, особенно это касается гостей по предстоящей встрече, которые хоть и проиграли в прошлом туре, но все рано являются лидерами.





Бэйзцин, кстати, также уступил, но в отличие от Гуанчжоу, для команды неудача стала уже шестой (у Гуанчжоу два поражения). Располагаясь на 7-й строчке турнирной таблицы, у Бэйцзин Гоань отрицательная разница голов, а вот Гуанчжоу имеет второй показатель после Шанхая СИПГ – команда много забила и сравнительно мало пропустила.





Гуанчжоу в очных встречах зачастую обыгрывал Бэйцзин Гоань, например, разобрался с соперником в марте этого года 2:1. Вообще, в поединках между Бэйцзин Гоань и Гуанчжоу Эвергранд зачастую пробивается «верх», но более трех мячей они не забивают. Предположим, что нарушать традицию коллективы не станут и сейчас, следовательно прогноз – Гуанчжоу Эверганд обыграет Бэйцзин Гоань 2:1 или будет зафиксирована ничья 1:1.