Надаль – Хачанов. Прогноз на матч (07.07.2017)

Рафаэль Надаль сыграет с Кареном Хачановым в матче 1/16 финала престижного теннисного турнира Уимблдон. Ранее испанец без особых проблем разобрался с Миллманом и Янгом, не отдав соперникам ни единого сета, что говорит о мотивации Надаля, который старается выжимать максимум из каждого момента.





Хачанов молодой и перспективный, но этого мало, чтобы надеяться на викторию во встрече с едва ли не главным фаворитом турнира. Представитель России находится на 34-й строчке мирового рейтинга, а значит, его выход в 1/16 финала уже можно назвать успехом, отлично, если у Карена получится не уступить Надалю в каждом из сетов.





Предположим, что как минимум начало встречи пройдет с уверенным преимуществом испанца, который не даст своему сопернику в стартовом сете, например, выиграть более 3-х геймов. Накануне против Надаля Янг в первом сете сумел навязать хоть какую-то борьбу, а вот Милкман только в одном гейме оказался сильнее Надаля, с высокой долей вероятности история повторится и Хачанов также не порадует в начале матча. Прогноз – виктория Надаля в стартовом сете со счетом 6:2.