Неман-Агро – БАТЭ. Прогноз на матч (07.07.2017)

Неман-Агро примет БАТЭ в рамках 1/16 финала Кубка Беларуси. Ранее команды никогда друг с другом не пересекались, но, как кажется, если бы это случилось, то ничего бы неожиданного все равно не произошло.





БАТЭ намного сильнее своего соперника был и остается, тем более сейчас, когда команда набрала крейсерский ход и сметает всех на своем пути. В турнирной таблице чемпионата БАТЭ переместился на вторую строчку, потеснив минское Динамо, но главной целью гранда остается лидерство, а по итогам чемпионата – первое место.





У Немана-Агро задачи поскромнее, а именно – сохранить прописку в Первой лиге, ведь на данный момент перспективы команды не вылететь скромные. Неман-Агро располагается на 15-й позиции в турнире из 16-ти команд, причем он набрал лишь на одно очко больше последнего коллектива лиги. Конечно, вряд ли Неман-Агро совершит нечто экстра ординальное и, например, не уступит в домашнем поединке с БАТЭ, но даже поражение с минимальным счетом станет для него хорошим результатом. А прогноз – виктория БАТЭ с разницей в 2-3 мяча.