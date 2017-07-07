Сморгонь – Динамо-Брест. Прогноз на матч (07.07.2017)

Сморгонь примет Динамо-Брест в матче 1/16 финала Кубка Беларуси. Очень давно обе команды представляли Высшую лигу, но Сморгонь после вылета в 2009-м году так и не оправился, сейчас выступая в Первой лиге.





Причем Сморгонь после 13-ти туров занимает последнюю строчку турнирной таблицы, то есть команда рискует опуститься еще ниже, особенно, если будет действовать настолько же плохо, как было ранее. Что касается кубковой встречи, то здесь у Сморгони также мало шансов добиться успеха, не проиграть бы вовсе мотивированному и сильному сопернику разгромно.





Динамо-Брест в текущем сезоне «звезд с неба не хватает», но все равно в противостоянии команда кажется предпочтительнее, да и 10-я строчка в Высшей белорусской лиге не такая уж и низкая. Предположим, что в предстоящем матче Динамо-Брест сделает акцент на мощное начало, постарается забить в дебюте встречи, тем самым обезопасив себя от нервной концовки. Скорее всего, первый мяч брестский клуб забьет, например, в промежуток с 15-й по 30-ю минуту, выиграв в итоге первый тайм, с учетом такого прогноза и ставка на игру.