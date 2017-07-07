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Легия – Арка. Прогноз на матч (07.07.2017)
Дата события: 07 июля 21:30

Легия сыграет с Аркой в матче за Суперкубок Польши. Сезон для команд только начинается, а значит, опираться на результаты прошлых поединков не представляется возможным, впрочем, все же стоит обратить внимание хотя бы на товарищеские встречи Легии и Арки последнего времени.


Арка дважды в трех матчах уступила, причем она оказывалась слабее довольно скромных соперников (Сандецьи и Спартакса), а также на счету команды ничья с АПОЭЛем (1:1). А вот Легия оба поединка выиграла, не пропустив как от Плоцка, так и от Радомяка из Рядома. Конечно, Арка для действующего чемпиона Польши более серьезный соперник, но и она, как кажется, команде явно «по зубам», даже начало сезона не должно помешать Легии добиться успеха.


В прошлом сезоне Арка обыграла Легию на выезде 3:1, но гранд во втором круге взял реванш, одолев соперника на его поле с сухим счетом -1:0. Зачастую поединки начала сезона не получаются уж очень результативными, скорее всего, предстоящий матч также не подарит обилия забитых мячей, а Легия выиграет, например, 1:0. Более же реальный расклад – фаворит уверенно обыграет Арку, имея итоговое преимущество в 2 мяча в конце основного времени.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «победа Легии в оснвоное время» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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