Насьональ – Ботафого. Прогноз на матч (07.07.2017)

В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес Насьональ примет Ботафого. Уругвайский клуб в домашней встрече является фаворитом, но такой статус может сыграет с командой злую шутку, ведь по логике Насьоналю нужно стремиться победить, а вот класса для этого с высокой долей вероятности не хватит гранду уругвайского футбола.





Ботафого кажется предпочтительнее, если говорить о перспективах выхода в седеющую стадию турнира, и, в общем, не должна смущать серия бразильской команды из неудач в последнее время – Ботафого целенаправленно готовился к плей-офф Кубка Либертадорес, отдав приоритет именно ему, по крайней мере, пока.





Насьональ действовал результативно в июне и начале июля, что свидетельствует в пользу команды, вот только главное в домашнем поединке – не пропустить от соперника, а сделать это будет куда тяжелее, чем отличиться.





Предположим, что Ботафого отсидится какое-то время в обороне, а ближе к перерыву «расправит крылья», как говорится, побежит вперед и, возможно, забьет – в любом случае в стартовой 45-минутке голы будут.