Канзас Сити – Филадельфия. Прогноз на матч (07.07.2017)

Канзас Сити примет Филадельфию в матче МЛС. Команды представляют разные конференции и на данный момент выступают с различным успехом – Канзас Сити на Западе занимает вторую строчку, не проигрывая уже очень давно, тогда как Филадельфия только поднялась на 8-ю позицию Восточной конференции, после серии неудач выиграв дважды.





В домашнем матче Канзас Сити, конечно, рассчитывает на победу, благодаря которой есть шанс оказаться в лидерах конференции, опередив Даллас, с которым сейчас команда делит первое место. Великолепно Канзас Сити действует в обороне, с высокой долей вероятности и в предстоящей встрече команда отыграет надежно, не рискуя лишний раз нарваться на неприятности.





То есть, Канзас Сити изберет выжидательную тактику, а значит, голов в поединке много забито не будет. Предположим, что самое интересное начнется уже после перерыва, когда силы станут покидать гостей, чем Канзас Сити и должен воспользоваться. Скорее всего, хозяева как минимум однажды смогут отличиться во второй 45-минутке, что позволит им не уступить в поединке, а возможно даже выиграть, например, со счетом 1:0 или 2:1.