Лайович – Федерер. Прогноз на матч (06.07.2017)

Душан Лайович сыграет с Роджером Федерером в матче 1/32 финала престижного теннисного турнира Уимблдон. Накануне молодой серб разобрался с греком Цицапасом в трех сетах, хоть Лайович не был явным фаворитом поединка. Но на этом, скорее всего, путь серба закончен, ведь он встретится с пятой ракеткой мира и одним из самых титулованных теннисистов современности, который ставит перед собой цель победить и в данном турнире.

Роджер Федерер очень легко разобрался в 1/64 финала с украинцем Долгополовым, ведь тот отказался от продолжения борьбы после трех проигранных геймов во втором сете, первый сет, понятно, оказался за швейцарцем – 6:3. Лайович, как кажется, продержится до конца, вот только сам матч не затянется явно – Федерер должен обыграть серба в трех сетах.

Предположим, что Федерер не станет уж очень усердствовать, чтобы победить Лайовича, например, в первом сете с преимуществом в 4-5 геймов, а скорее даст сопернику взять три гейма. Впрочем, на протяжении всего поединка Федерер будет контролировать ход игры и, возможно, в какой-то момент включится, чтобы полностью исключить шансы Лайовича на успех, пусть и локальный.