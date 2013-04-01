Флориана – Црвена Звезда. Прогноз на матч (06.07.2017)

Флориана примет Црвену Звезду в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы. Первая встреча в Сербии завершилась уверенной викторией местной команды со счетом 3:0, что практически наверняка лишает шансов представителя Мальты на дальнейшее продолжение борьбы в турнире.





Конечно, Флориане не по силам обыграть Црвену Звезду с разницей в три мяча, а если это каким-то чудом у нее получится, то уж точно не победит Флориана всухую, а значит, по дополнительным показателям все равно она останется за бортом турнира.





Более реальное развитие событий – Црвена Звезда, как и в первом матче, быстро приберет инициативу себе и один за одним будет создавать моменты, которые в итоге приведут к забитым мячам. Предположим, что сербский коллектив здесь отличится как в первом тайме, так и во втором, но все же для ставки лучше рассмотреть вариант понадежнее, например, викторию фаворита в основное время. А все потому, что Црвена Звезда особой мотивации не имеет, а значит, вполне может остановится после одного забитого мяча.