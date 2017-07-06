Рунавик – Динамо Минск. Прогноз на матч (06.07.2017)

Рунавик примет минское Динамо в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы. В первой встрече белорусский клуб дома выиграл, но викторию 2:1 успехом вряд ли назовешь. Да, динамовцы одержали победу, но пропустили от скромного соперника на своем поле, то есть, исход противостояния здесь далеко не решен.





Если Рунавик выиграт в предстоящем матче со счетом 1:0, то именно он отправится в следующую стадию турнира, впрочем, такое развитие событий маловероятно. Динамо превосходит своего соперника значительно, а что нужно сделать минимум в предстоящем поединке – так это забить в ворота Рунавика, который не столь надежен зачастую в обороне.





Предположим, что Динамо сделает акцент на мощное начало, именно гости должны владеть инициативой в первом тайме, возможно, до 60-й минуты, пока не забьют и не выйдут вперед. Скорее всего, обе 45-минтуки здесь окажутся результативными, причем это случится за счет голов Динамо. Можно было бы остановиться на варианте «Динамо забьет в обоих таймах», но все-таки предпочтем более надежный вариант.