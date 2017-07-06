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Атлантас – Кайрат. Прогноз на матч (06.07.2017)
Дата события: 06 июля 19:00

Атлантас примет Кайрат в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы. Первая встреча завершилась уверенной викторией клуба из Алматы 6:0, что лишает Атлантас шансов пробиться в следующую стадию турнира, оказавшись сильнее Кайрата по итогам противостояния.


В предстоящем поединке результат зависит от того, насколько будет мотивирован Кайрат, ведь особого смысла действовать на победу у фаворита нет. Кайрат может себе позволить сыграть вторым составом, но даже в этом случае перспективы команды выиграть очень велики.


Конечно, дома Атлантас наверняка продемонстрирует более слаженную игру, особенно что касается обороны, вот только не пропустить от мощного соперника не удастся. Кайрат в последнее время и не только много забивал, с высокой долей вероятности отличится команда минимум дважды и в предстоящей встрече.


Выбирая исход для ставки на игру, стоит остановиться на варианте «тотал больше 2,5», ведь усилиями двух команд «верх» здесь должен быть пробит, так как отсиживаться в обороне как Атлантас, так и Кайрат не станут. Прогноз – виктория фаворита 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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