Тирана – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч (06.07.2017)

Тирана примет Маккаби Тель-Авив в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы. Израильский клуб на своем поле одолел соперника 2:0, тем самым практически на сто процентов лишив интриги противостояние. В предстоящем поединке Маккаби снова выступит в качестве фаворита, с высокой долей вероятности и на выезде израильтяне окажутся сильнее.





Тирана не имеет игровой практики, так как в Албании чемпионат еще не начался, а вот Маккаби выступает в товарищеских матчах, причем делает это вполне неплохо. В конце июня, еще до первой встречи с Тираной, Маккаби деклассировал Спартак Трнава 3:0, то есть, уже сейчас израильский гранд находится в неплохих кондициях.





Предположим, что Тирана рискнет, отправившись большими силами вперед, вот только это может сыграть с хозяевами злую шутку. Маккаби здорово действует на контратаках, а если раз за разом на своей половине поля оставлять пространство для маневра сопернику, то Маккаби рано или поздно воспользуется этим, а, скорее всего, реализует один из моментов еще до перерыва.