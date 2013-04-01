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Тирана – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч (06.07.2017)
Дата события: 06 июля 18:00

Тирана примет Маккаби Тель-Авив в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы. Израильский клуб на своем поле одолел соперника 2:0, тем самым практически на сто процентов лишив интриги противостояние. В предстоящем поединке Маккаби снова выступит в качестве фаворита, с высокой долей вероятности и на выезде израильтяне окажутся сильнее.


Тирана не имеет игровой практики, так как в Албании чемпионат еще не начался, а вот Маккаби выступает в товарищеских матчах, причем делает это вполне неплохо. В конце июня, еще до первой встречи с Тираной, Маккаби деклассировал Спартак Трнава 3:0, то есть, уже сейчас израильский гранд находится в неплохих кондициях.


Предположим, что Тирана рискнет, отправившись большими силами вперед, вот только это может сыграть с хозяевами злую шутку. Маккаби здорово действует на контратаках, а если раз за разом на своей половине поля оставлять пространство для маневра сопернику, то Маккаби рано или поздно воспользуется этим, а, скорее всего, реализует один из моментов еще до перерыва.

Предлагаем сделать ставку на исход «Маккаби забьет в первом тайме» за высокий коэффициент 1,99 от букмекерской конторы 1хбет.
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