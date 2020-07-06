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Судува – Шахтер Солигорск. Прогноз на матч (06.07.2017)
Дата события: 06 июля 18:00

Судува примет солигорский Шахтер в рамках 1/8 финала квалификации Лиги Европы. Первый поединок сильнейшего не выявил, несмотря на явный статус фаворита «горняков». В предстоящей встрече букмекеры вновь отдают предпочтение Шахтеру, только сейчас белорусов устроит даже результативная ничья.


Впрочем, обилия голов здесь ожидать не приходится, так как обе команды довольно надежно в последнее время действуют в обороне, если и пропуская, то не более одного мяча. Конечно, рисковать лишний раз ни Судува, ни Шахтер не станут, а значит, как минимум начало поединка пройдет в разведке, соответственно, голов в первом тайме не будет, если не случится «гол на удачу».


Предположим, что второй тайм подарит более интересную игру, хотя, опять-таки, все зависит от результата первой 45-минутки. Скорее всего, Шахтер все же предпримет попытку забить, отправившись большими силами ну чужую половину поля примерно в промежуток с 60-й по 70- минуту, и, рискнем предположить, что это принесет фавориту успех. Прогноз – Шахтер отличится во втором тайме и выиграет матч минимально.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за коэффициент 1,58 от букмекерской конторы 1хбет.
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