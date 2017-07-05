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Нисикори – Стаховский. Прогноз на матч (05.07.2017)
Дата события: 05 июля 13:30

Нисикори сыграет со Стаховским в рамках 1/32 финала престижного теннисного турнира Уимблдон. Ранее украинец, на данный момент занимающий лишь 122-ю строчку мирового рейтинга, одолел 3:1 по сетам француза Беннето, впрочем, будучи фаворитом противостояния. Но в предстоящем поединке Стаховский выступит в качестве аутсайдера, причем явного, а значит, здесь можно ожидать очередной виктории Нисикори по итогам трех сетов, как это случилось в матче с Чеккинато.


Вот только две очные встречи были сыграны между соперниками ранее и, как ни парадоксально, Стаховский оба раза оказывался уверенно сильнее. Справедливости ради стоит отметить, что прошло уже довольно много времени, а именно 6 лет, и сейчас, например, Нисикори находится уже в десятке рейтинга ATP, то есть, он значительно прибавил.


Предположим, что Нисикори столкнется с сопротивлением Стаховского, но победит того. Стоит здесь ожидать все же минимум четырех сетов, а учитывая, что на такой исход букмекеры дают высокий коэффициент, предложением стоит воспользоваться и выбрать именно этот вариант.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча по сетам больше 3,5» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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