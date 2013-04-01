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Чехия U19 – Португалия U19. Прогноз на матч (05.07.2017)
Дата события: 05 июля 19:00

Чехия сыграет с Португалией во втором туре группового этапа Чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. Команды лидируют в квартете А, выиграв в стартовых матчах, причем одолев своих соперников минимально. Чехия забила шведам дважды, тогда как Португалия отличилась в поединке с хозяевами турнира, Грузией, один раз, поэтому чехи на первой строчке, впрочем, наверняка они уступят лидерство «европейским бразильцам».


Португалия является фаворитом предстоящего матча и с высокой долей вероятности сборной чехи буду обыграны, несмотря даже на отличную игру представителей восточной Европы накануне. Португалия же против Грузии не продемонстрировала весь свой класс, не раскрыла потенциал, и все же три очка добыла, весьма важных в таком скоротечном турнире.


Предположим, что Португалия начнет поединок с Чехией мощно, сделав акцент на этом, чтобы открыть счет и дальше действовать прагматично. Португалия сильна на контратаках, причем во всех возрастах – именно в одной из них сборная наверняка забьет свой второй мяч, например, из 3-х голов в итоге. В любом случае дважды команда должна отличится, прогноз – виктория фаворита 2:0 или 3:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов сборной Португалии больше 1,5» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы 1хбет.
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