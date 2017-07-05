Богемианс – Дандолк. Прогноз на матч (05.07.2017)

Богемианс примет Дандолк в матче 21-го тура Чемпионата Ирландии. Гости этой встречи являются фаворитами, так как в текущем сезоне Дандолк выступает куда лучше своего соперника. Команда на данный момент располагается на 2-й строчке турнирной таблицы, выиграв в предыдущих 4-х матчах.





Но и Богимианс в последнее время выступает здорово, тем самым исправляя сложившуюся ситуацию. Набрав в 4-х турах 10 пунктов, команда поднялась на 7-ю позицию в таблице и грезит в скором времени приблизится к тройке лучших, впрочем, сделать это будет очень сложно.





С 2015-го года Богемианс не обыгрывал Дандолк, а сыграно между командами было уже 5 матчей. В последнем из них, состоявшемся в апреле 2017-го года, на своем поле Дандолк не оставил шансов Богемиансу, одолев того 2:0. Если говорить о гостевых успехах Дандолка, то команда в предыдущий раз оказалась сильнее 2:1, а перед этим выиграла 2:0.





Два мяча от гостей стоит ожидать и сейчас, что, конечно, означает викторию Дандолка, ну или в крайнем случае ничью. Скорее всего, в матче будет забито 2 или 3 мяча, на это и ставка.