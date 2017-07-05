Гуарани – Ривер Плейт. Прогноз на матч (05.07.2017)

Гуарани примет Ривет Плейт в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Аргентинский клуб явный фаворит не только отдельно взятой встречи, но и противостояния в целом, впрочем, результат поединка на поле Гуарани связан с перспективами команды стать победителем в итоге.





Гуарани находится в хорошей форме, обыгрывая всех подряд на своем пути, справедливости ради только заметим, что в рамках Чемпионата Парагвая. А вот Ривет Плейт в аргентинской Примере в 4-х матчах лишь однажды выиграл, тем самым отстав в чемпионской гонке от Бока Хуниорс, да и подпустив к себе конкурентов.





И все-таки именно Ривет Плейт должен по мнению букмекеров оказаться победителем предстоящего поединка, точнее аргентинцы наверняка не проиграют встречу. Ранее Гуарани не добивался успеха против Ривер Плейт, сыграв с ним вничью 1:1 дома, а до этого на выезде уступив 2:0. Предположим, что и в предстоящем поединке голов много забито не будет, хотя на «верх» в матче рассчитывать можно, хоть и с натяжкой. Прогноз – виктория Ривер Плейт 2:1 или ничья 1:1.