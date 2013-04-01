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Лос-Анджелес – Реал Солт-Лейк. Прогноз на матч (05.07.2017)
Дата события: 05 июля 05:30

Лос-Анджелес примет Реал Солт-Лейк в матче МЛС. Хозяева этой встречи имеют кадровые потери, но, несмотря на это, Лос-Анджелес Гэлакси выступит в качестве явного фаворита.


А все потому, что его соперник расположился на последней строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе только пять побед. Впрочем, Лос-Анджелес выиграл на один раз больше, но и ничьих у команды больше на две. А вот что объединяет коллективы, так это результаты в предыдущих поединках – и Лос-Анджелес и Реал Солт-Лейк проиграли дважды подряд ранее.


Лос-Анджелес имеет преимущество над Реалом Солт-Лейк в очных встречах, например, команда выиграла в прошлом сезоне дважды – в октябре 2016-го года 3:1 и в марте 2017-го года 2:1. Очередная результативная встреча, в которой Лос-Анджелес добьется победы, более чем возможна, особенно, если Реал Солт-Лейк не станет отсиживаться в обороне и сыграет в привычном стиле. Прогноз – виктория фаворита со счетом 2:1, причем Лос-Анджелес должен выиграть в стартовой половине матча.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,69 от букмекерской конторы 1хбет.
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