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Товарищеский матч. Краснодар - Копенгаген
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Начало 5 июля 2017 в 19:00
Товарищеский матч 2017. Краснодар - Копенгаген онлайн | Friendly Match 2017. Krasnodar - Koppenhagen watch online
Смотреть онлайн Краснодар - Копенгаген | Прямая видео трансляция матча Краснодар - Копенгаген
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