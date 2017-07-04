Долгополов – Федерер. Прогноз на матч (04.07.2017)

Александр Долгополов сыграет с Роджером Федерером в матче 1/64 финала престижного теннисного турнира Уимблдон. Швейцарец является фаворитом поединка, так как он находится в хорошей форме, да и в мировом рейтинге Федерер, конечно, намного выше.





Что касается очных встреч, то их было всего три и Федерер каждый раз оказывался сильнее. В октябре 2016-го года титулованный швейцарец деклассировал украинца в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии 6:3, 7:5, 6:1, подобный результат не исключен и сейчас, особенно, если Федерер продемонстрирует весь свой класс.





Долгополов достаточно долго не учувствовал в турнирах, последним же соревнованием для него стал турнир в Хертогенбосе, где украинец потерпел фиаско на стадии 1/8 финала, впрочем, не будучи фаворитом противостояния с Поспишилом.





Предположим, что Федерер выиграет у Долгополова уверенно, в каждом сете имея над соперником явное преимущество. Скорее всего, швейцарец за счет мощного начала подавит оптимистические ожидания Долгополова, а второй и третий сеты превратятся в формальность. Прогноз – виктория Федерера в стартовом сете со счетом 6:2 или 6:3.