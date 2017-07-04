Санта-Колома – Алашкерт. Прогноз на матч (04.07.2017)

Санта-Колома примет Алашкерт в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Клуб, представляющий Армению, минимально выиграл в домашней встрече, не пропустив от соперника (1:0), тем самым создав неплохое преимущество перед поединком в Андорре.





В гостевом матче Алашкерт снова фаворит, чего и следовало ожидать, учитывая класс соперников. В прошлогодней квалификации Лиги Чемпионов Алашкерт дома добился более значительного успеха, чем сейчас, разгромив клуб Санта-Колома 3:0, но это была уже вторая встреча, в стартовом же поединке на выезде команды более сильного не выявили – ничья 0:0.





Предположим, что сейчас Санта-Колома и Алашкерт на двоих забьют 2 или 3 мяча, а если армянский клуб не выиграет, то наверняка счет встречи окажется ничейным 1:1. Более реальное же развитие событий – Алашкерт победит, отличившись еще в первой половине поединка, а во второй тайме приумножив свое преимущество. Санта-Колома, конечно, хотела бы порадовать своих болельщиков, но пока класса коллективу не хватает, чтобы на это реально рассчитывать, поэтому и сыграет команда на удержание счета.