Ла-Фиорита – Линфилд. Прогноз на матч (04.07.2017)

Ла-Фиорита примет Линфилд в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. В первой встрече клуб, представляющий Северную Ирландию победил, впрочем, добился успеха на своем поле он со скромным счетом 1:0.





В Сан-Марино у местного клуба Ла-Фиорита, конечно, больше шансов не уступить, но вряд ли команда станет победителем противостояния. Линфилд фаворит встречи, с высокой долей вероятности команда отличится на выезде, что практически на все сто процентов решит исход противостояния – Ла-Фиорите уже в ответ трижды не забить.





Предположим, что слишком уж результативным матч не получится, а Линфилд, поведя в счете в какой-то момент, станет действовать прагматично, оберегая созданное преимущество и не рискуя лишний раз. Скорее всего, первый тайм не окажется менее богатым на забитые мячи, чем вторая половина встречи, но прогноз все-таки следует сделать на другой вариант, более привычный для игрока на ставках. Учитывая, что Линфилд превосходит своего соперника, его успех и стоит рассмотреть как основную ставку, тем более коэффициент на викторию британцев не такой уж и низкий.