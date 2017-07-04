Нидеркорн – Рейнджерс. Прогноз на матч (04.07.2017)

Нидеркорн примет Рейнджерс в ответном матче 1/8 квалификации Лиги Европы. Первая встреча в Шотландии завершилась в пользу гранда местного футбола – со счетом 1:0 Рейнджерс выиграл, тем самым создав себе серьезный задел, так как и в гостевом поединке он выступит в качестве фаворита и вряд ли там не забьет.





А вот если Рейнджерс отличится, то Нидеркорну придется забивать в ответ уже три мяча, что, конечно, само по себе практически невероятно. А тем более клуб, представляющий Люксембург, не имеет игровой практики, с мая не проведя ни одной официальной встречи.





Скорее всего, Рейнджерс и сейчас не оставит никаких шансов сопернику, обыграв того уверенно. Еще в первом тайме от фаворита стоит ожидать забитых мячей, особенно, если Рейнджерс сразу же включится в матч. Предположим, что итоговое преимущество шотландского гранда в счете будет разгромным, а вот что касается забитых мячей Нидеркорна, то их вовсе может не оказаться, ведь Рейнджерс в последнем сезоне довольно неплохо действовал в обороне. Прогноз – уверенная виктория Рейнджерс с сухим счетом, возможно, фаворит здесь выиграет в обоих таймах.