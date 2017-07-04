Флуминенсе – Шапекоэнсе. Прогноз на матч (04.07.2017)

Флуминенсе сыграет с Шапекоэнсе в матче 11-го тура бразильской Серии А. Команды не блистают в чемпионате, на данный момент занимая 9-ю и 15-ю строчку турнирной таблицы, причем гости по предстоящей встрече имеют серию из трех поражений подряд, широкими шагами приближаясь тем самым к зоне вылета.





Что же касается Флуминенсе, то в трех матчах подряд команда не уступала, впрочем, выиграла она только однажды. В случае успеха в очередном поединке Флуминенсе обгонит сразу четыре клуба и станет 5-м в таблице, а это уже зона квалификации Кубка Либертадорес – несомненно, в этом и заключается цель команды.





Предположим, что на правах хозяина Флуминенсе начнет встречу мощнее, именно на старте матча стоит ожидать прессинга со стороны команды, игры на половине поля Шапекоэнсе, возможно, обилие голевых моментов и забитых мячей. Скорее всего, первый тайм не окажется безрезультативным со стороны хозяев, но все же ставку здесь лучше сделать на вариант с подстраховкой. Прогноз – голы будут забиты в обоих таймах, а Флуминенсе в итоге не уступит сопернику.