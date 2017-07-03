Троицки – Майер. Прогноз на матч (03.07.2017)

Виктор Троицки сыграет с Флорианом Майером в матче 1/64 финала престижного теннисного турнира Уимблдон. Фаворитом противостояния является немец, который, как ни парадоксально, на данный момент находится ниже своего соперника в мировом рейтинге, да и старше Майер Виктора Троицки.





Если говорить об очных поединках, то у Майера больше побед, например, он обыграл Троицки в прошлом году на турнире в немецком Штутгарте 6:4, 7:6, хоть и был аутсайдером противостояния. У Троицки в активе две виктории в поединках с Майером, вот только фиксировались они в далеком уже 2012-м и 2011-м году.





Предположим, что Майер вновь даст настоящий бой Троицки и матч продлится достаточно долго, следовательно, количество геймов перевалит за, например, отметку 33-35. В качестве основной ставки на игру следует обращать внимание на равенство соперников, а вот о победителе противостояния нечего сказать, ведь очень сложно предугадать развитие событий или, другими словами, «куда ляжет карта». Рискнув, можно поставить на Троицки как на более молодого спортсмена, в своей карьере завоевавшего разные титулы, но все же ставка на тотал более оптимальна.