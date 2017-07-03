Кольшрайбер – Чилич. Прогноз на матч (03.07.2017)

Филипп Кольшрайбер сыграет с Марином Чиличем в матче 1/64 финала престижного теннисного турнира Уимблдон. Хорват является фаворитом поединка, так как он в мировом рейтинге почти на 50 мест опережает своего соперника, то есть, к данному моменту он добился большего.





Только вот в очных встречах Чилич над Кольшрайбером преимущества не имеет, да и вообще, уступал он чаще. Например, немец оказался сильнее в феврале 2016- го года на турнире в Роттердаме 6:3, 3:6, 4:6, несмотря на статус фаворита поединка.





Предположим, что и здесь игра пойдет не такая, как думают букмекеры. Кольшрайбер способен не только навязать борьбу Чиличу, но и обыграть того, например, по итогам 4-х или 5-ти сетов. Конечно, хорват вряд ли провалит матч, вот только сыграв не на максимум, он не выиграет встречу – придется вылаживаться на максимум.





Прогноз – Филипп Кольшрайбер сделает акцент на мощное начала, а значит, с высокой долей вероятности он окажется сильнее в стартовом сете, а если этого не случиться, то как минимум в 3 гейма он не проиграет в первом сете.