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Кольшрайбер – Чилич. Прогноз на матч (03.07.2017)
Дата события: 03 июля 17:00

Филипп Кольшрайбер сыграет с Марином Чиличем в матче 1/64 финала престижного теннисного турнира Уимблдон. Хорват является фаворитом поединка, так как он в мировом рейтинге почти на 50 мест опережает своего соперника, то есть, к данному моменту он добился большего.


Только вот в очных встречах Чилич над Кольшрайбером преимущества не имеет, да и вообще, уступал он чаще. Например, немец оказался сильнее в феврале 2016- го года на турнире в Роттердаме 6:3, 3:6, 4:6, несмотря на статус фаворита поединка.


Предположим, что и здесь игра пойдет не такая, как думают букмекеры. Кольшрайбер способен не только навязать борьбу Чиличу, но и обыграть того, например, по итогам 4-х или 5-ти сетов. Конечно, хорват вряд ли провалит матч, вот только сыграв не на максимум, он не выиграет встречу – придется вылаживаться на максимум.


Прогноз – Филипп Кольшрайбер сделает акцент на мощное начала, а значит, с высокой долей вероятности он окажется сильнее в стартовом сете, а если этого не случиться, то как минимум в 3 гейма он не проиграет в первом сете.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Филиппа Кольшрайбера в 1-м сете с форой +2,5» по геймам» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
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