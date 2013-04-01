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Германия U19 – Нидерланды U19. Прогноз на матч (03.07.2017)
Дата события: 03 июля 19:00

Германия сыграет с Нидерландами на молодежном Чемпионате Европы. Среди юношей до 19-ти лет немцы выделяются, как, в принципе, и в других возрастах, имея отличную футбольную школу. Нидерланды, конечно, также довольно сильны, вот только в предстоящей встрече, как и ожидалось, букмекеры их выставили в качестве аутсайдеров.


Это стартовый тур группового этапа, а значит, важно в предстоящем поединке выиграть, впрочем, и ничья для сборных не станет фатальной. Нидерланды вряд ли смогут действовать надежно в обороне на протяжении всего поединка, а значит, сам матч должен оказаться весьма результативным, тем более на подобных турнирах россыпь забитых мячей отнюдь не редкость.


Предположим, что Германия начнет встречу с преимуществом, поэтому именно немцы должны открыть счет. Нидерландам по силам перехватить инициативу, вот только, скорее всего, случится это ближе к перерыву, возможно, уже во второй половине встречи. Скорее всего, Германия в итоге окажется сильнее, но ее соперник с высокой долей вероятности не покинет поля без забитого мяча, хотя бы одного.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,63 от букмекерской конторы 1хбет.
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