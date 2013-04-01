Шахтер Солигорск – Неман. Прогноз на матч (03.07.2017)

Солигорский Шахтер примет Неман в центральном матче 15-го тура Чемпионата Беларуси. Хозяева этой встречи лидируют в турнирной таблице, выиграв в предыдущих 4-х поединках. Неман также располагается среди группы лидеров, так скажем, а именно занимает 5-ю строчку, имея уже 7 побед в своем активе.





Конечно, на выезде Неману будет сложно отобрать очки у лидера, но это возможно, если придерживаться правильной стратегии, надежно отыграть в обороне и суметь хоть что-то продемонстрировать впереди. Ранее Неману удавалось сдерживать атакующий напор соперника, но все же Шахтер всегда забивал и побеждал минимально.





Предположим, что так оно случится и сейчас, причем Шахтер реализует один из своих моментов еще до перерыва, а после него прагматично доведет дело до логического конца. Скорее всего, встреча не окажется уж очень результативной, хотя счет 2:1, например, здесь не стоит исключать, вот только в таком случае последний мяч в поединке будет на счету гостей, то есть, они забьют гол престижа, разве что. В любом случае Шахтер должен оказаться сильнее, на это и ставка.