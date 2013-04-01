Коритиба – Васко да Гама. Прогноз на матч (03.07.2017)

Коритиба примет Васко да Гама в матче 11-го тура бразильской Серии А. У хозяев встречи есть явные проблемы с составом в связи с обилием травмированных игроков, но, несмотря на это, Коритиба считается явным фаворитом поединка.





А между прочим, в последнее время Коритиба выступает не лучшим образом, например, команда проиграла в двух матчах подряд, а до этого несколько раз сыграла вничью. На данный момент Коритиба набрала равное количество очков с Васко да Гама и еще двумя клубами, но по дополнительным показателям Коритиба уступает всем.





Еще ни разу в сезоне, точнее в Серии А, Васко до Гама не поделила очки с соперниками, но успела 5 раз проиграть. Именно по этой причине у команды очень большое количество пропущенных мячей – на данный момент их 20 и это худший показатель лиги.





Предположим, что Коритиба на правах хозяев и команды, которой нужно побеждать, пойдет большими силами вперед, постарается действовать с преимуществом, не отдавать сопернику инициативу, что должно в итоге принести свои плоды. Например, Коритиба отличится здесь еще в первом тайме, на это и прогноз.