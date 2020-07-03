Филадельфия – Нью-Инглэнд. Прогноз на матч (03.07.2017)

Филадельфия примет Нью-Инглэнд в рамках МЛС. Команды расположились в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции, хотя успели к данному моменту выиграть по пять поединков.





Филадельфия свою пятую викторию одержала накануне, дома обыграв со счетом 1:0 ДС Юнайтед. В предстоящей встрече Филадельфия снова сыграет на своем поле и снова она выступит в качестве фаворита, а значит, успех и здесь для Унион возможен.





Год назад также в рамках МЛС Филадельфия на выезде деклассировала Нью-Инглэенд 4:0, до этого, но уже дома, команда также оказывалась сильнее своего соперника с крупным счетом (3:0). Поэтому сложно отдать предпочтение в очередной встрече Нью-Инглэнд, даже несмотря на довольно скромную статистику Филадельфии в нынешнем сезоне.





Предположим, что Филадельфия будет владеть весомым преимуществом, которое довольно скоро принесет забитые мячи. Скорее всего, хозяева смогут отличиться в первой половине поединка, например, реализовав один из многочисленных моментов до 30-й минуты матча. Прогноз – виктория Филадельфии в первом тайме и поединке.