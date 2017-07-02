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Фламенго – Сан-Паулу. Прогноз на матч (02.07.2017)
Дата события: 02 июля 22:00

Фламенго примет Сан-Паулу в матче 11-го тура бразильской Серии А. Поединок пройдёт при переполненных трибунах стадиона «Маракана», а значит, команды не имеют права уступить без боя в этой встрече.


Явным фаворитом противостояния является Фламенго, который на данный момент преследуют оторвавшихся Гремио и Крузейро в чемпионской гонке. У Фламенго много конкурентов за третью строчку, а значит, оступаться нельзя, впрочем, это вряд ли возможно.


Сан-Паулу находится в откровенно плохой форме, располагаясь над зоной вылета при более высоком количестве поражений, чем побед. В предстоящем матче команда постарается сдержать Фламенго, сыграв как можно надёжнее в обороне, вот только такая тактика не всегда даёт плоды.


Впрочем, в прошлый раз Фламенго так и не смог отличиться против Сан-Паулу на выезде – матч сильнейшего в итоге не выявил и завершился вничью 1:1. Предположим, что не слишком результативной будет и предстоящая встреча, особенно, если и Фламенго лишний раз не станет рисковать, а так оно, предположим, и будет до перерыва. Отталкиваясь от этого и прогноз на поединок.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма меньше 1,5» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы 1хбет.
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