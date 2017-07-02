Коринтианс – Ботафого. Прогноз на матч (02.07.2017)

Коринтианс примет Ботафого в матче 11-го тура бразильской Серии А. Гости имеют некоторые проблемы с составом, а учитывая, что они сыграют на чужом поле, да еще и против лидера – котировки букмекеров становятся не удивительными.





Коринтианс по праву считается явным фаворитом, будет странно, если команда, которая находится в превосходной форме, дома уступит представителю середины турнирной таблицы. На данный момент у Коринтианса нет ни единого поражения в пассиве, да и две ничьи нельзя назвать неудачами. Вот только в предстоящем поединке Коринтианс, как и полагается, снова надеется на успех, с высокой долей вероятности так оно и случится, если команда реализует моменты.





В 2016-м году между Коринтиансом и Ботафого было сыграно два поединка – в каждом «верх» одерживали хозяева – в мае сильнее оказался Коринтианс, Ботафого взял реванш в октябре. Отметим, что преимущество победившей команды всегда составляло 2 мяча, предположим, что и сейчас Коринтианс выиграет именно с такой разницей. Прогноз – виктория хозяев со счетом 3:1.