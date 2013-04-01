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Атлетико Минейро – Крузейро. Прогноз на матч (02.07.2017)
Дата события: 02 июля 22:00

Атлетико Минейро примет Крузейро в матче 11-го тура бразильской Серии А. Это противостояние команд из середины турнирной таблицы, но, несмотря на это, встреча имеет колоссальный зрительский интерес.


Атлетико Минейро в трех матчах подряд не знает поражений, выиграв дважды, что свидетельствует о неплохой форме команды, ну или, по крайней мере, находится она в полном порядке. Это обстоятельство повлияло на котировки букмекеров, хотя, конечно, главное -  место проведения встречи.


Крузйеро выступит в качестве аутсайдера, что, впрочем, не помешало команде одержать верх на выезде в мае 2016-го года. А вот после этого побеждали лишь те, кто принимал, то есть, хозяева. В мае уже 2017-го года Атлетико Минейро разобрался с Крузейро 2:1, подобный счет можно ожидать и сейчас, ведь командам особо нечего терять, а значит, основную ставку они сделают на мощные атакующие действия. Прогноз – Атлетико Минейро в любом случае не проиграет, а если добьется виктории, то со счетом 2:1 или 3:1.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «победа Атлетико Минейро с форой 0» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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