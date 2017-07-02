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Динамо Минск – Витебск. Прогноз на матч (02.07.2017)
Дата события: 02 июля 17:00

Динамо Минск примет Витебск в матче 15-го тура Чемпионата Беларуси. Столичный клуб располагается в группе лидеров, выиграв в четырех предыдущих поединках, то есть, команда находится в отличной форме, а учитывая, что динамовцы сыграют в предстоящей встрече на своем поле, именно они явные фавориты.


Что касается Витебска, то команда находится в середине турнирной таблицы, имея практически равное количество выигранных и проигранных поединков, и абсолютно точное количество забитых и пропущенным мячей. Их у Витебска по 12, тогда как Динамо Минск при средней результативности пропустил всего лишь 5 мячей.


В 5-ти очных матчах подряд Витебск не обыгрывал Динамо, а вот минский клуб в 3-х поединках оказался сильнее, например, в октябре 2016-го года деклассировал соперника 2:0. Предположим, что с преимуществом динамовцев пройдет и предстоящий матч, а котором им нужно побеждать, чтобы сохранить некоторый паритет над БАТЭ и не отстать от лидирующего на данный момент Шахтера из Солигорска. Прогноз – уверенная виктория фаворита, например, со счетом 2:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Динамо Минск» за высокий коэффициент 1,70 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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