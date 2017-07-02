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Чили – Германия. Прогноз на матч (02.07.2017)
Дата события: 02 июля 21:00

В финальном матче Кубка Конфедераций Чили встретится с Германией. Фаворитом поединка являются немцы, которые на турнир привезли не основной состав, но, несмотря на это, уверенно добрались до главного матча, лишь в одной встрече не сумев победить.


Кстати, именно чилийцы не позволили себя обыграть немцам, причем представители Южной Америки моментами имели некоторое преимущество, а, например, по количеству нанесенных ударов и вовсе превзошли «бундесманншафт».


Наверняка примерно таким же окажется и предстоящий поединок, в котором ни одна из сторон не станет лишний раз рисковать, но все равно матч будет обоюдно острый. Чили в полуфинале не забил Португалии в основное время, имея несколько возможностей сделать это – зачастую моменты возникали при навесах в штрафную соперника.


Такая тактика вполне подойдет для матча с Германией, есть шансы выигрывать у Чили и внизу. В любом случае, номинальные хозяева поединка вправе рассчитывать на один-два мяча, с учетом такого предположения и хочется сделать ставку на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «Чили забьет 1 или 2 гола» за высокий коэффициент 1,71 от букмекерской конторы Париматч.
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