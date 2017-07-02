Португалия – Мексика. Прогноз на матч (02.07.2017)

Португалия сыграет с Мексикой в матче за третье место на Кубке Конфедераций. В полуфинальных встречах сборные уступили соответственно Чили и Германии, вот только поражение Португалии случилось только в серии пенальти, тогда как Мексика была бита с крупным счетом в основное время (4:1).





В очной же встрече на групповой стадии Португалия с Мексикой сильнейшего не выявили, хотя действующие чемпионы Европы дважды в матче вели. В итоге поединок завершился вничью 2:2, что устроило сборные, как оказалось.





Предположим, что подобным по результативности окажется и предстоящий матч, так как особо командам терять нечего. Португалия снова выступит в качестве фаворита, но Мексику со счетов сбрасывать рано, так как представители Северной Америки способны огрызнуться, выдать неплохой отрезок матча, в котором высокие шансы взятия ворот соперника.





Таковым для Мексики стал промежуток с 30-й по 45-ю минуту матча с Германией, вот только сборной не повезло и она не реализовала несколько отличных возможностей забить, тем самым сократив отставание в счете.