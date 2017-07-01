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БАТЭ – Городея. Прогноз на матч (01.07.2017)
Дата события: 01 июля 19:30

БАТЭ примет клуб Городея в матче 15-го тура белорусской Высшей лиги. Борисовский коллектив располагается в группе лидеров, но пока он лишь третий, что устраивать команду, конечно, не может. Хоть его соперник по предстоящей встрече проигрывает редко, БАТЭ обязан брать «верх» над Городеей, не вызовет удивление и разгромная виктория фаворита здесь.


Ранее БАТЭ в двух и трех поединков с Городеей забивал 5 и более мячей, разгромив соперника в Кубке Беларуси в 2011-м году на выезде 7:0, а в 2016-м году в чемпионате дома 5:0. Предположим, что БАТЭ снова здорово проявит себя как в атаке, так и в обороне, а кстати, команда не пропускала в трех матчах подряд.


Скорее всего, БАТЭ сделает акцент на мощное начало, предприняв все возможное, чтобы решить исход противостояния в свою пользу еще до перерыва. Городея способна отгрызнуться, но напора гостей явно не хватит, чтобы в итоге зацепиться за ничью. Прогноз – БАТЭ выиграет как первый, так и второй тайм, а итоговое преимущество хозяев составит минимум 3 мяча, возможна победа клуба из Борисова со счетом 3:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа БАТЭ в первом тайме и матче» за высокий коэффициент 1,76 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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