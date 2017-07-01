БАТЭ – Городея. Прогноз на матч (01.07.2017)

БАТЭ примет клуб Городея в матче 15-го тура белорусской Высшей лиги. Борисовский коллектив располагается в группе лидеров, но пока он лишь третий, что устраивать команду, конечно, не может. Хоть его соперник по предстоящей встрече проигрывает редко, БАТЭ обязан брать «верх» над Городеей, не вызовет удивление и разгромная виктория фаворита здесь.





Ранее БАТЭ в двух и трех поединков с Городеей забивал 5 и более мячей, разгромив соперника в Кубке Беларуси в 2011-м году на выезде 7:0, а в 2016-м году в чемпионате дома 5:0. Предположим, что БАТЭ снова здорово проявит себя как в атаке, так и в обороне, а кстати, команда не пропускала в трех матчах подряд.





Скорее всего, БАТЭ сделает акцент на мощное начало, предприняв все возможное, чтобы решить исход противостояния в свою пользу еще до перерыва. Городея способна отгрызнуться, но напора гостей явно не хватит, чтобы в итоге зацепиться за ничью. Прогноз – БАТЭ выиграет как первый, так и второй тайм, а итоговое преимущество хозяев составит минимум 3 мяча, возможна победа клуба из Борисова со счетом 3:0.