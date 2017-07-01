Динамо-Брест – Гомель. Прогноз на матч (01.07.2017)

Динамо-Брест примет Гомель в матче 15-го тура белорусской Высшей лиги. Команды расположились в середине турнирной таблицы, но Гомель, набрав на 7 очков больше своего соперника по предстоящей встрече, имеет определенные шансы погнаться за тройкой лидеров, хотя, скорее всего, это ни к чему не приведет.





Динамо-Брест в последнее время действует не лучшим образом. Например, в трех поединках команда не выиграла ни разу, хотя Гомель за этот же период дважды праздновал успех. В общем, текущие позиции коллективов вполне оправданны, вот только не совсем ясно – готовы ли представители Бреста быть на вторых ролях.





Кажется, что дома динамовцы рассчитывают исключительно на победу, тем более они выступят в качестве явного фаворита. Но все дело в том, что ранее Гомель без проблем расправлялся с соперником в очных встречах, например, деклассировал того в октябре 2015-го года на выезде со счетом 4:0. Предположим, что подобного не случится вновь, но команды организуют снова более 2-х мячей, то есть, «верх» по всей видимости должен пробиваться здесь.