Ислочь – Нафтан. Прогноз на матч (01.07.2017)

Ислочь примет Нафтан в матче 15-го тура белорусской Высшей лиги. Это битва аутсайдеров, которые на данный момент набрали отрицательное количество очков, как бы парадоксально это не звучало. А все потому, что с коллективов Решением Федерации футбола Беларуси были сняты очки, а именно 6 пунктов с Ислочи и 5 балов с Нафтана.





Если говорить о достижениях команд, то, например, Ислочь выиграла в двух поединках чемпионата и планирует вновь добиться успеха, тем более на своем поле во встрече не с самым сильным соперником Ислочь выступит в качестве фаворита.





Предположим, что игра пойдет по сценарию хозяев, которые завладеют инициативой, не дав возможности Нафтану проводить собственные атаки с высокой регулярностью. Ранее в двух очных поединках Нафтан так и не отличился против Ислочи, проиграв и на выезде, и дома со счетом 2:0.





Примерно такой результат ожидаем и сейчас, разве что Ислочь обыграет Нафтан минимально. Скорее всего, «верх» здесь не будет пробит, хотя на 2 забитых мяча стоит рассчитывать. Прогноз – виктория фаворита 1:0 или 2:0.