Палмейрас – Гремио. Прогноз на матч (01.07.2017)

Палмейрас примет Гремио в матче 11-го тура бразильской Серии А. Команды располагаются в верхней части турнирной таблицы, а значит, предстоящую встречу можно смело назвать центральной.





Палмейрас, несмотря на свою 4-ю строчку, забил в 10-ти поединках всего 14 мячей. Для сравнения у Гремио, который на второй позиции, на 9 забитых мячей больше, вот только учитывая, что предстоящий матч пройдет на поле Палмейраса, игра пойдет по сценарию этой команды, то есть, с высокой долей вероятности он не окажется результативным.





Гремио выбил Палмейрас с прошлогоднего Кубка Бразилии, выиграв дома у соперника со счетом 2:1. А вот ответный матч на поле Палмейраса победителя не выявил – ничья 1:1, предположим, что и сейчас исход будет примерно таким.





Скорее всего, Гремио постарается завладеть инициативой и, возможно, сделает это, вот только Гремио так просто не позволит создавать голевые моменты, а тем более их реализовывать, по крайней мере, в первой половине встречи, когда игра будет в разведке. Прогноз – ничья 0:0 в стартовой 45-минутке.