Цзянсу Сайнти – Шанхай СИПГ. Прогноз на матч (01.07.2017)

Цзянсу Сайнти примет Шанхай СИПГ в матче 15-го тура китайской Суперлиги. Команды располагаются в разных частях турнирной таблицы, оттого и фаворитом поединка являются не хозяева.

Цзянсу Сайнти в 14-ти матчах выиграл только однажды, тогда как его соперник только в 4-х поединках не сумел победить. Если Шанхай СИПГ добьется успеха в предстоящей встрече, то с высокой долей вероятности еще больше оторвется от преследователей в таблице и продолжит борьбу за чемпионство с Гуанчжоу Эвергранд.

Шанхай СИПГ обязан выиграть, ведь в прошлых поединках именно эта команда побеждала, впрочем, преимущество Шанхая составляло один мяч, то есть было минимальным. Сейчас же, скорее всего, Шанхай более надежно отыграет в обороне, а значит, если его соперник и забьет по итогам матча, то один мяч. Если так произойдет, то гол, забитый хозяевами, случится в начале первого тайма, либо уже в концовке встречи, когда исход противостояния будет уже решен. Прогноз – виктория фаворита с разницей в 1-2 мяча, например, со счетом 2:1 или 2:0.