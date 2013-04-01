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Реал Солт-Лейк – Орландо Сити. Прогноз на матч (01.07.2017)
Дата события: 01 июля 04:30

В рамках МЛС Реал Солт-Лейк сыграет с Орландо Сити. Команды выступают в разных конференциях и делают это с различным успехом – Реал Солт-Лейк располагается на 10-й строчке турнирной таблицы на Западе, тогда как Орлнадо Сити четвертый в Восточной конференции.


Несмотря на свою более высокую позицию, Орландо Сити в последнее время смотрится не слишком здорово, не выиграв, например, уже в четырех матчах подряд. У Реала Солт-Лейк ситуация не лучше, но команда хотя бы выигрывала не так давно, на своем поле обыграв Миннесоту 1:0.


Если говорить о прошлых очных встречах, то оба поединка между Реалом Солт-Лейк и Орландо Сити оказались ничейными, причем в каждом из матчей каждая сторона играла результативно. С высокой долей вероятности и предстоящая встреча порадует обилием забитым мячей, по крайней мере, их окажется больше 2-х.


Предположим, что Реал Солт-Лейк на правах хозяина начнет матч активнее, вот только высокие шансы на то, что откроет счет именно Орландо Сити, например, ближе к середине поединка или уже с 45-й по 60-ю минуту.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал Орландо Сити больше 1» за высокий коэффициент 1,58 от букмекерской конторы Париматч.
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