Реал Солт-Лейк – Орландо Сити. Прогноз на матч (01.07.2017)

В рамках МЛС Реал Солт-Лейк сыграет с Орландо Сити. Команды выступают в разных конференциях и делают это с различным успехом – Реал Солт-Лейк располагается на 10-й строчке турнирной таблицы на Западе, тогда как Орлнадо Сити четвертый в Восточной конференции.





Несмотря на свою более высокую позицию, Орландо Сити в последнее время смотрится не слишком здорово, не выиграв, например, уже в четырех матчах подряд. У Реала Солт-Лейк ситуация не лучше, но команда хотя бы выигрывала не так давно, на своем поле обыграв Миннесоту 1:0.





Если говорить о прошлых очных встречах, то оба поединка между Реалом Солт-Лейк и Орландо Сити оказались ничейными, причем в каждом из матчей каждая сторона играла результативно. С высокой долей вероятности и предстоящая встреча порадует обилием забитым мячей, по крайней мере, их окажется больше 2-х.





Предположим, что Реал Солт-Лейк на правах хозяина начнет матч активнее, вот только высокие шансы на то, что откроет счет именно Орландо Сити, например, ближе к середине поединка или уже с 45-й по 60-ю минуту.