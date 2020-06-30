Нью-Йорк Сити – Миннесота. Прогноз на матч (30.06.2017)

Нью-Йорк Сити примет Миннесоту в рамках МЛС. Команды выступают в разных конференциях, причем делают это с разным успехом – представители Нью-Йорка на Востоке занимают 3-ю позицию, тогда как Миннесота на Западе всего лишь третья с конца, то есть, располагается на 9-м месте.





Сейчас Нью-Йорк Сити находится в лучшей форме по сравнению с соперником, так как команда выиграла в 3-х поединках чемпионата подряд, забивая в каждом матче по 2 мяча. А вот Миннесота испытывала проблемы, выиграв только однажды в 4-х встречах.





Если говорить об очных поединках, то их попросту не было, а значит, ориентироваться не на что. Скорее всего, стартовый матч команд не преподнесет неожиданный результат – Нью-Йорк на своем поле обязан обыгрывать соперника, причем делать это достаточно уверенно. Предположим, что с самого начала встречи хозяева завладеют инициативой, вот только плоды преимущество даст ближе к перерыву – к 30-й – 40-й минуте Нью-Йорк забьет.





Выбирая ставку на матч, стоит рассмотреть вариант на победу фаворита в первом тайме и матче, но если особо рисковать не хочется, то лучше остановится просто на итоговой виктории Нью-Йорка.