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Нью-Йорк Сити – Миннесота. Прогноз на матч (30.06.2017)
Дата события: 30 июня 02:30

Нью-Йорк Сити примет Миннесоту в рамках МЛС. Команды выступают в разных конференциях, причем делают это с разным успехом – представители Нью-Йорка на Востоке занимают 3-ю позицию, тогда как Миннесота на Западе всего лишь третья с конца, то есть, располагается на 9-м месте.


Сейчас Нью-Йорк Сити находится в лучшей форме по сравнению с соперником, так как команда выиграла в 3-х поединках чемпионата подряд, забивая в каждом матче по 2 мяча. А вот Миннесота испытывала проблемы, выиграв только однажды в 4-х встречах.


Если говорить об очных поединках, то их попросту не было, а значит, ориентироваться не на что. Скорее всего, стартовый матч команд не преподнесет неожиданный результат – Нью-Йорк на своем поле обязан обыгрывать соперника, причем делать это достаточно уверенно. Предположим, что с самого начала встречи хозяева завладеют инициативой, вот только плоды преимущество даст ближе к перерыву – к 30-й – 40-й минуте Нью-Йорк забьет.


Выбирая ставку на матч, стоит рассмотреть вариант на победу фаворита в первом тайме и матче, но если особо рисковать не хочется, то лучше остановится просто на итоговой виктории Нью-Йорка.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Нью-Йорка» за высокий коэффициент 1,43 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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