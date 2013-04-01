Атлетико Минейро – Ботафого. Прогноз на матч (30.06.2017)

В первом матче ¼ финала Кубка Бразилии Атлетико Минейро примет Ботафого. В чемпионате команды идут примерно одинаково, располагаясь в турнирной таблице в середине. Оттого и коэффициенты на победу в Кубке Бразилии, точнее, на проход в следующую стадию не слишком разняться, а вот в предстоящей встрече букмекеры предпочтение отдают хозяевам.





Предположим, что поединок окажется не слишком результативным хотя предыдущие очные матчи изобиловали забитыми мячами. Например, в октябре – 2016-го года Ботафого обыграл представителей Минейро дома 3:2, а до этого, в июля 2016-го года, Атлетико оказался сильнее 5:3.





Скорее всего, в кубковой встрече ни одни из коллективов не станет рисковать, а сыграет прагматично, оснвоное внимание уделив оборонительным действиям. Здесь выиграет наверняка тот, кто откроет счет, особенно, если первый мяч будет забит во второй половине матча, пусть и ее начале. Так как предпочтение букмекерами отдается Атлетико Минейро, именно на его успех и сделаем прогноз – на успех с минимальным счетом.