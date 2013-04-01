Шанхай Шэньхуа – Ляонин Хувин. Прогноз на матч (30.06.2017)

Шанхай Шеньхуа примет Ляонин Хувин в матче 15-го тура китайской Суперлиги. На данный момент команды находятся в середине турнирной таблицы, имея в своем активе 16 и 13 очков соответственно. Конечно, обоим коллективам хотелось бы быть выше, но реалии таковы, что соперники сейчас банально сильнее, особенно Ляонину тяжело добиваться успеха в поединках с представителями лидирующей группы.





В предыдущих 3-х поединках Ляонин Хувин проиграл, тем самым опустившись на 12-ю строчку в таблице. А вот Шанхай Шэньхуа, как кажется, нашел себя, уступив только однажды в последних 4-х матчах. Скорее всего, в домашней встрече Шанхай вновь добьется виктории, тем более команда выступит в качестве явного фаворита.





Предположим, что в начале поединка Шанхай завладеет инициативой и отличится еще до 20-й минуты. Ляонин способен действовать активно в атаке, вот только такая игра обязует команды большими силами идти вперед, соответственно, свои тылы будут оголены и у Шанхая появятся шансы организовывать контратаки, которые приведут к забитым мячам.