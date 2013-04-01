Дроэда Юнайтед – Лимерик. Прогноз на матч (30.06.2017)

Дроэда Юнайтед примет Лимерик в матче 20-го тура ирландского Премьер Дивизиона. В турнирной таблице чемпионата команды располагаются не на главных ролях, точнее даже в нижней ее половине. Дроэда Юнайтед и вовсе сейчас в зоне вылета, хотя одна победа позволит команде переместиться даже на 8-ю строчку, тем самым оказавшись преследователем Лимерика.





Неудачно команды действовали в последнее время, особенно это касается Дроэды Юнайтед, которая дважды подряд уступила и на сегодня количество проигранных командой матчей перевалило за десяток.





Но Дроэда Юнайтед в предстоящем поединке сыграет дома, а значит, определенные шансы у команды не уступить есть, особенно, если Лимирик проведет неудачную встречу, что время от времени случается. Вот только с большой натяжкой можно говорить о перспективах Дроэды Юнайтед добиться успеха, ведь в предыдущих очных поединках команда чаще проигрывала, например, была в апреле этого года разгромлена соперником на его поле 3:0.





Предположим, что матч получится весьма результативным, так как обоим коллективам отступать некуда, обязательно нужны очки и за них придется биться, оголяя тылы.