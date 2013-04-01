21:18 (+3) 28 June 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Дроэда Юнайтед – Лимерик. Прогноз на матч (30.06.2017)
Дата события: 30 июня 21:45

Дроэда Юнайтед примет Лимерик в матче 20-го тура ирландского Премьер Дивизиона. В турнирной таблице чемпионата команды располагаются не на главных ролях, точнее даже в нижней ее половине. Дроэда Юнайтед и вовсе сейчас в зоне вылета, хотя одна победа позволит команде переместиться даже на 8-ю строчку, тем самым оказавшись преследователем Лимерика.


Неудачно команды действовали в последнее время, особенно это касается Дроэды Юнайтед, которая дважды подряд уступила и на сегодня количество проигранных командой матчей перевалило за десяток.


Но Дроэда Юнайтед в предстоящем поединке сыграет дома, а значит, определенные шансы у команды не уступить есть, особенно, если Лимирик проведет неудачную встречу, что время от времени случается. Вот только с большой натяжкой можно говорить о перспективах Дроэды Юнайтед добиться успеха, ведь в предыдущих очных поединках команда чаще проигрывала, например, была в апреле этого года разгромлена соперником на его поле 3:0.


Предположим, что матч получится весьма результативным, так как обоим коллективам отступать некуда, обязательно нужны очки и за них придется биться, оголяя тылы.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,73 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100